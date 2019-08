Un escalier et un ascenseur pour remplacer les escalators en panne sur la Grand Place de LLN

"C’est tout de même un scandale qu’un opérateur privé soit moins bon gestionnaire que l’ASBL qui gérait les parkings auparavant, se plaint Cédric du Monceau, échevin du commerce et de l’aménagement du territoire. Avant, c’est l’université qui gérait. Et nous n’avons jamais eu ça dans l’histoire de notre ville, un délai si long avant d’investir dans une réparation ou une transformation."

Depuis des années, les escalators de la Grand Place ne fonctionnent pas. Celui de gauche est condamné, les usagers montent et descendent à pied sur celui de droite, ce qui n'est pas très pratique. - © Hugues Van Peel - RTBF

La ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve soutient le projet qui est envisagé, mais elle reste prudente à ce stade. "Je serai soulagé le jour où ça fonctionnera et j’attends de voir pour croire, poursuit l’échevin. La viabilité de Louvain-la-Neuve, le charme et la qualité de vie, viennent du concept de la dalle. Tout ce qui empêche la dalle de fonctionner harmonieusement, que ce soit la signalétique ou les moyens d’accès comme les escalators ou les ascenseurs, est un frein à ce dynamisme et à la viabilité de la dalle. Je suis et j’étais très inquiet, et je regrette que l’investisseur n’ait pas fait l’effort plus rapidement."

L’enquête publique concernant la demande de permis commence ce lundi et s’achèvera le 19 septembre. Le dossier peut-être consulté au service de l’urbanisme de la ville et une réunion de présentation est prévue le 9 septembre à 17 heures.