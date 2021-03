Un châtaignier de la Ferme d'Hougoumont, témoin de la bataille de Waterloo, s'est effondré cette nuit

Un crève-cœur, il n’y a pas d’autre mot. Cette nuit, un des trois châtaigniers de la Ferme d’Hougoumont, derniers témoins de la bataille de Waterloo, s’est effondré, poussé par le vent. Les responsables du Mémorial 1815 se disent dévastés. Ils expliquent que les fortes pluies de ces derniers mois ont favorisé un glissement de terrain à la base de l’arbre et fragilisé son enracinement.

"Comme l'avaient prévu les experts qui s'étaient portés à son chevet ces dernières semaines, puisqu'il penchait déjà très fort, il s'est brisé sur le châtaignier voisin, celui qui est encore vivant. Heureusement pas de dégâts sur ce dernier, qui nous étonne encore une fois par sa robustesse."

Un arbre sur les trois est toujours vivant

Agés de plus de 300 ans, les trois châtaigniers de la Ferme d’Hougoumont ont été pétrifiés par la foudre, totalement pour deux d’entre eux, partiellement pour le troisième, peut-on encore lire sur le compte Facebook du Mémorial.

Le message publié sur Facebook s’achève par un avertissement.

"L’accès à ces arbres et particulièrement à celui qui est à terre est formellement interdit et la zone est sous surveillance par caméra. La ferme est également gardée et toute tentative pour détériorer ce qui aujourd’hui reste une relique de la bataille sera poursuivie."