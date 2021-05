Un avertissement pour l'Union belge de football: des infractions constatées sur le chantier de son futur centre administratif à Tubize

Plusieurs infractions ont été constatées ce vendredi sur le chantier de construction du futur centre administratif de l'Union belge de football à Tubize.

A l’origine, le contrôle effectué par l’INASTI (Institut national d’Assurances sociales pour Travailleurs indépendants), l’ONSS (Office national de Sécurité sociale) et le CLS (Contrôle des Lois sociales) s’inscrivait dans le cadre de la lutte contre le dumping social. Mais divers manquements aux règles de prévention contre le Covid-19 ont été relevés: absence de port du masque et non-respect de la distance physique en milieu confiné, hygiène des sanitaires non-conforme et défaut d’affichage des mesures sanitaires. L’auditorat du travail du Brabant wallon a donc été contacté.

Par ailleurs, trois interdictions de chantier ont été ordonnées à l’encontre de travailleurs ukrainiens détachés de façon irrégulière par une société polonaise.

Trois jours pour se mettre en règle

"Indépendamment de poursuites éventuelles, l'auditorat du travail a adressé une mise en demeure au maître de l'ouvrage et à l'entrepreneur général chargé de l'exécution et leur a donné un délai expirant ce lundi 31 mai 2021 pour se mettre en règle, tout en prévenant que le chantier sera recontrôlé", précise l'auditeur brabançon wallon Gauthier Pijcke.

En cas de menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'auditeur du travail a le pouvoir d'interdire l'accès au site, d'imposer la cessation des activités ou de mettre le chantier sous scellés.