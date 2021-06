Tuning et rodéos dans un zoning de Tubize: la police démunie, quelles solutions pour enrayer le phénomène?

Il n’est pas rare d’observer de bruyants rassemblements de voitures et de motos, le soir, au parc d’activité économique de Tubize 2, à Saintes. Le site, encore largement inoccupé, est équipé d’une belle voirie dégagée qui donne des idées aux amateurs de tuning et de vitesse. Des riverains se sont plaints des nuisances sonores, la police a déjà dressé plusieurs dizaines de procès-verbaux mais elle semble démunie. La configuration du site l’empêche d’intervenir efficacement.

Le problème n’est pas neuf. Au printemps 2020, les autorités communales avaient déjà fait placer des conteneurs pour empêcher le passage à certains endroits. Solution forcément temporaire. Une barrière a par ailleurs été installée à une des entrées, mais elle reste souvent ouverte.

Le plus simple serait sans doute de barrer tous les accès. Et pas seulement les routes. Pour empêcher les voitures et les motos de couper à travers champs, on pourrait aussi par exemple envisager de creuser des fossés autour des parcelles non-bâties. Mais cette solution radicale semble difficilement praticable.

"Le parc d’activité se développe, des entreprises sont occupées à s’y installer, explique Michel Januth, bourgmestre de Tubize. Il y a des sociétés qui viennent livrer des matériaux, parfois la nuit et même le week-end. Donc, empêcher l’accès au parc, ce n’est pas possible."