Tubize : Le Val du Coeurcq devient une réserve naturelle

Depuis les inondations de 2010, Tubize a acquis 6,8 hectares de terrains, afin de créer une zone d’immersion temporaire. Ces terrains situés dans la vallée du Coeurcq, servent de zone tampon afin de limiter les crues. Désormais, le Val du Coeurcq est aussi une réserve naturelle. Le conseil communal a validé la convention d’occupation signée avec Natagora.

Préserver la faune et la flore

SI la zone d’immersion temporaire conserve sa vocation de lutte contre les inondations, le but est aussi d’éviter l’urbanisation de cette zone et d’accroître la biodiversité.

"La cascade de Coeurcq est la plus haute cascade naturelle du pays", rappelle le bourgmestre, Michel Januth. "Natagora va créer des sentiers pour les promeneurs et les cyclistes et des panneaux didactiques afin de valoriser le site naturel."

Le site dispose aussi d’une pelouse acidophile à préserver, rares dans la région, et de prairies humides alluviales. "Un recensement, effectué par Natagora, de la faune et de la flore a révélé une étonante diversité", souligne encore le bourgmestre. La scrofulaire ailée, une plante rare en Brabant, est bien présente. Plusieurs nouvelles mares seront aussi creusées afin d’accueillir le triton crêté, précise le communiqué des autorités.