Tubize: bientôt restauré, le Moulin de Saintes pourra moudre à nouveau et deviendra un centre d'interprétation

La ville de Tubize n’est pas peu fière d’annoncer la restauration prochaine d’une pièce importante de son patrimoine, le Moulin de Saintes. Elle avait déjà engagé 450.000 euros pour ce projet et voilà que le gouvernement wallon vient d’octroyer un subside de 950.000 euros en complément.

Ce subside permettra de réaliser les travaux en deux temps. D’abord, le tronc du Moulin sera restauré, les maçonneries seront rénovées et le tertre sera démoli et reconstruit. Ensuite, ce sont la machinerie, la toiture et le plancher qui subiront une cure de jouvence.