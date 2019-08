Trois jeunes Brabançons prennent la mer pour sensibiliser à la pollution des déchets plastiques

Ils remettent le couvert pour la deuxième année consécutive mais à trois cette fois. Après la France l’année dernière, Adrien Cordier, Sébastien Heymans et Tristan de Bassompierre mettent le cap vers le nord-ouest. Pour ces trois jeunes âgés entre 20 et 22 ans, direction les côtes écossaises à bord du Zin Zinc, un trimaran non-habitable de 21 pieds. Ils mettront les voiles le 2 septembre depuis le port de Nieuport. Un défi sportif et écologique puisque ces jeunes aventuriers vont nettoyer les plages dans le but de sensibiliser le public à la pollution du plastique en mer.

Un défi sportif

À quelques jours du départ, Adrien, Tristan et Sébastien sont à pied d’œuvre. Au fond du jardin, ils effectuent les derniers réglages sur le trimaran. D’ici quelques jours, le bateau rejoindra le port de Nieuport d’où les trois jeunes partiront le 2 septembre en direction de l’Écosse.

" C’est 40 jours de navigation avec tous les soirs une halte pour dormir, précise Adrien Cordier. On reprend le matin assez tôt, en fonction de la marée et des vents. C’est un défi qui ne se réalise pas normalement avec un bateau comme celui-ci plutôt destiné au cabotage. "

Ramasser et sensibiliser

Un défi sportif mais aussi une démarche écologique : nettoyer les plages et sensibiliser aux ravages du plastique en mer. " Avec ce voyage, on veut aussi montrer que cela n’arrive pas que dans les décharges en Indonésie ou dans les pays lointains, insiste Sébastien Heymans. L’année dernière déjà, on est parti en France et on a montré qu’il y avait beaucoup de déchets plastiques. Et quand on parle des côtes écossaises, ça peut paraître propre mais en réalité on y trouve énormément de crasses. Montrer que cela se passe près de chez nous aussi, c’est important. "

En 2018, ils avaient déjà arpenté les côtes françaises pendant 40 jours, déjà pour sensibiliser à la présence des déchets plastiques sur ces côtes.

13 millions de tonnes dans les océans

Cette fois-ci, les trois aventuriers sont en contact avec des associations locales. Et grâce aux réseaux sociaux, ils espèrent sensibiliser largement comme l’explique Tristan de Bassompierre. " Sensibiliser tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux. Montrer que des petits gestes, si chacun en fait, cela peut donner des vrais résultats et mobiliser les foules. Et faire en sorte que le futur soit meilleur pour nos plages." Selon Greenpeace, près de 13 millions de tonnes de plastique se retrouvent chaque année dans les océans.