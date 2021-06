Trois fois touchée par les intempéries en quelques semaines, Chastre relance son groupe de travail sur les inondations

"Tout le monde se retrouve un peu désemparé face à ce genre de situation, explique-t-il. Un cours d’eau qui déborde avec des intempéries énormes, ça fait partie de la vie près d’un cours d’eau. Si on n’en veut pas, on n’a qu’à déménager et aller vivre ailleurs. Mais ici, en ce qui concerne les coulées de boue, il y a des progrès à faire pour que ça arrive moins. Ce sont parfois des petits détails à corriger."

Pour ce Chastrois, il faudrait par exemple planter des haies et créer des zones tampons au bord des champs. Mais il plaide aussi pour l’interdiction de certains types de cultures dans les zones à risque. Dans sa ligne de mire, les pommes de terre. Il déplore que l’agriculteur qui cultive les champs près de chez lui ait choisi de planter dans le sens de la descente.

"Le sens des pommes de terre, c’est toujours un grand débat, explique Thierry Champagne, bourgmestre. Mais moi, je vais vous dire, je préfère qu’elles soient plantées dans le sens de l’écoulement. Parce qu’alors on a l’eau qui vient régulièrement. Quand vous êtes en bandes contraires, les sillons se remplissent et quand le sillon du dessus lâche, il entraîne les autres et on a un effet de vague. Et ça, c’est dévastateur. La vague, elle ne s’arrête pas, elle va plus loin et cause en général de plus gros dégâts."