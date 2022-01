Trois chevreuils morts en un mois en forêt de Soignes : "Les chiens ne sont pas assez tenus en laisse"

Si le problème est particulièrement frappant ici, c’est parce qu’on se trouve dans une forêt périurbaine, où la densité de promeneurs est plus importante que dans les forêts ardennaises, par exemple. La fréquentation a même fortement augmenté depuis le début de la crise sanitaire, il y a deux ans. "Les gens voient ce lieu comme un refuge. Il y a plus de promeneurs, de cyclistes, de familles, de promeneurs de chiens, confirme David Kuborn, le directeur de la fondation Forêt de Soignes. Ça engendre plus de conflits et ça génère plus de problèmes pour la faune et la flore". Les chiens laissés en liberté peuvent en effet retrouver leur instinct sauvage, leur instinct de chasseur. "Peut-être que pendant longtemps, il va rester sage, mais qu’un jour, entendant quelque chose, son instinct va reprendre le dessus et il va foncer sur l’animal. Pas forcément pour le croquer, mais le mettre à la fuite, c’est déjà le déranger dans son espace vital et le mettre en danger", explique Nicolas Bronchain, sur base des conseils qu’il est allé chercher auprès d’un comportementaliste canin. Toute la faune forestière peut ainsi être perturbée, par un chien qui court, aboie ou se montre trop curieux. "Notamment la petite faune au niveau du sol, comme certains oiseaux. Si un chien vient renifler les œufs, il peut faire partir rien qu’à son odeur la femelle qui vient couver. C’est la même chose pour les faons : même un petit coup de langue amical peut faire que la mère ne viendra plus s’occuper de son faon", alerte encore le forestier.