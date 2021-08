Tri, recyclage, broyage et incinération : le sort des 2000 à 2500 tonnes de déchets issus des inondations en Brabant wallon

Le gouvernement wallon estime à plus de 155.000 tonnes la masse des déchets générés par les inondations de la mi-juillet en Wallonie. Et ce décompte est provisoire. Le plus gros, environ 140.000 tonnes, se trouve en Province de Liège. En Brabant wallon, les quantités sont nettement moindres: on avoisine les 2000 à 2500 tonnes, sans compter ce que les sinistrés ont jeté dans leur poubelle classique ou ce qu’ils ont amené directement dans les parcs à conteneurs.

Ces déchets brabançons, il a fallu les trier, dans la mesure du possible, pour envoyer un maximum de choses dans les filières de recyclage. Le reste a été broyé à Mont-Saint-Guibert puis incinéré à Virginal.

"On ne peut pas tout brûler et on ne peut pas tout broyer non plus, explique Etienne Offergeld, directeur du départements déchets de l’intercommunale inBW. Des pavés et des poutrelles en acier, ça fait beaucoup de dégâts dans un broyeur. Donc, il y a un certain nombre de choses qu’il faut retirer d’emblée. Il y a aussi des déchets dangereux, comme des peintures, des solvants et des tas de produits qui pouvaient se trouver dans des caves ou des buanderies et qui se sont retrouvés sur les trottoirs. Donc, on a demandé d’essayer de séparer ça lors de la collecte. On a aussi sorti les gros appareils électroménagers. Donc ça, ça a été fait dès le départ."