Trente mois de prison ferme pour l'utilisation de fausses cartes de crédit dans des Fnac

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi Thierry V., un habitant de la banlieue parisienne né en 1989, à trente mois de prison ferme et à une amende de 2.400 euros. Il a également ordonné la confiscation de 2.500 euros à charge de ce prévenu poursuivi pour neuf faits de fraudes dans les magasins Fnac de Bruxelles, Gand, Ixelles et Louvain-la-Neuve. Venant de France dans des voitures louées à Paris, le prévenu achetait des iPhones avec des cartes de crédit falsifiées, achetées sur le Dark Net et indiquant le nom d'une de ses connaissances, dont il possédait le passeport.

Déjà connu pour 57 faits en France

Le 17 février dernier, alors qu'il payait deux iPhone à la Fnac de Louvain-la-Neuve, le système informatique du magasin a alerté le personnel. Les fausses cartes de crédit et l'identité utilisée par Thierry V. avaient été signalées après d'autres faits commis en décembre 2016, en janvier et en février dans plusieurs magasins de l'enseigne en Belgique. Au total, l'homme a réussi à acheter des iPhone pour plus de 12.000 euros. Il revendait ensuite les appareils en France.

Lors de son interpellation à Louvain-la-Neuve, il a blessé un garde de sécurité et deux membres du personnel de la Fnac en tentant - en vain - de s'enfuir. Il était déjà connu pour 57 faits délictueux commis en France. Ayant déjà été condamné à 18 mois de prison à Paris, le prévenu se trouvait en situation de récidive légale et le jugement rendu mercredi à Nivelles souligne le professionnalisme avec lequel il a agi en Belgique.