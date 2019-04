Transformation du Théâtre Jean Vilar à LLN: demande de permis introduite et appel au mécénat pour boucler le budget

A l’étude depuis plusieurs années, le projet de transformation du Théâtre Jean Vilar de Louvain-la-Neuve vient d’entrer dans une phase concrète. La demande de permis a été introduite à la mi-mars. Si tout se passe bien, les travaux commenceront à l’automne 2020 et s’achèveront deux ans plus tard.

En réalité, le mot transformation paraît usurpé. Il faudrait plutôt parler d’une reconstruction. "En fin de compte, on aura un nouveau théâtre, explique Cécile Van Snick, la directrice. Le périmètre sera le même, mais tout va changer à l’intérieur. Le projet est de creuser dans la dalle de Louvain-la-Neuve et de faire une nouvelle salle qui sera située à l’équivalent des niveaux -1 et -2 actuels".

Du confort pour tout le monde

Une nouvelle salle rectangulaire de 400 places, en pente douce, remplacera donc la salle actuelle de forme trapézoïdale. L’entrée du théâtre sera aussi modifiée: tournée vers la ville et non plus vers l’extérieur, elle donnera dorénavant sur la place Rabelais. Le Jean Vilar reconstruit sera plus convivial et offrira bien plus de confort au public, aux comédiens et aux équipes techniques.

"Ce sera enfin un outil digne de ce nom, même si je ne crache pas du tout dans la soupe, poursuit Cécile Van Snick. Le lieu actuel devient mythique, et je verserai une larme au moment où on cassera tout. Parce qu’il y a tellement de souvenirs dans cet espace. Mais il faut se rappeler qu’au départ, ce bâtiment n’était pas destiné à être un théâtre, c’était un restaurant universitaire. C’est formidable qu’on ait pu utiliser ce lieu pendant quarante ans, mais c’est bien aussi de passer à autre chose."