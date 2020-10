Transferts de patients: un hélicoptère militaire de la base de Beauvechain est prêt à décoller pour soulager les hôpitaux saturés

"Nos équipages et notre personnel sont entraînés pour ce type de missions d’évacuations médicales, explique-t-il. C’est simplement l’environnement dans lequel on va réaliser ces missions et l’objectif qui seront différents."

"Il y a plus ou moins dix minutes de vol entre Beauvechain et l’hôpital militaire, explique François Warnant, commandant de la 18e escadrille. Sur place, il y aura une équipe médicale composée d’un anesthésiste, accompagné d’une infirmière ou d’un infirmier et d’une troisième personne qui connaît en détail la composition du matériel embarqué. On installera ce matériel, ce qui prendra dix minutes, rotor tournant. Pendant ce temps-là, mon opérateur-cabine donnera un briefing de sécurité aux personnes qui ne sont pas habituées à effectuer des missions héliportées."

Dès que l’ordre sera donné, l’équipage préparera son plan de vol et l’hélicoptère pourra décoller. Dans un premier temps, il prendra la direction de l’hôpital militaire de Neder-Over-Hembeek où il doit embarquer une équipe médicale de trois personnes et du matériel.

Lundi, l'appareil s'est posé à l'hôpital militaire de Neder-Over-Hembeek, les équipes ont pu s'entraîner à l'installation du matériel médical dans l'hélicoptère. - © Belgian Air Force - Jozef Vanden Broeck L'hélicoptère est parfaitement adapté à la prise en charge d'un patient sur civière, entouré d'une équipe médicale de trois personnes. - © Belgian Air Force - Jozef Vanden Broeck Avant d'aller chercher le patient, l'hélicoptère doit d'abord se rendre à Neder-Over-Hembeek pour embarquer l'équipe médicale et le matériel. - © Belgian Air Force - Jozef Vanden Broeck

Ensuite, l’hélicoptère s’envolera vers l’hôpital où il devra prendre en charge un patient et l’amener vers l’hôpital de destination, en Belgique ou à l’étranger.

"Il y a deux scénarios, poursuit le commandant François Warnant. Notre priorité, à court terme, c’est le transfert de patients non-Covid, de soins intensifs à soins intensifs. Dans ce cadre-là, nous ne devons pas prendre spécifiquement de précautions supplémentaires quant à la protection du personnel volant ou médical. Dans le deuxième cas, où l’on serait amené à transporter des patients atteints par le virus, des précautions supplémentaires seront prises. Les trois membres de l’équipe médicale seront équipés de blouses blanches jetables et de masque FFP2 pour essayer de se protéger eux-mêmes. L’opérateur-cabine recevra aussi cet équipement et devra tenir ses distances le plus possible pour éviter toute contamination."

L’hélicoptère militaire transportera un patient à la fois. Et il n’interviendra normalement qu’en dernier ressort, s’il n’y a pas d’autre solution pour désengorger les services de soins intensifs.

Une mission d'aide à la Nation

"Ce serait très malheureux que la Défense ne soit pas là pour appuyer le pays dans une situation telle que celle qu’on connaît maintenant, conclut le colonel Vandezande. On a utilisé notre corps médical dans des hôpitaux et des militaires sont aussi intervenus dans des maisons de repos. Ici, on est dans un autre cas de figure. Et c’est important de montrer à la population que la Défense n’est pas simplement là pour des missions à l’extérieur, mais qu’elle est là aussi quand la Nation en a besoin, pour aider la population belge sur son propre territoire."