Traitements inhumains, viol... Neuf personnes en correctionnelle pour des bleusailles extrêmes à la MAF (UCLouvain)

Dérapages baptêmes : un cercle étudiant de l'UCL a fermé - JT 19h30 - 12/11/2018 La sanction est sévère et plutôt rare, mais les faits sont graves : violences physiques et morales, attentats à la pudeur. Les baptêmes organisés par le cercle des étudiants en Education physique, kiné et réadaptation de l'UCL ont pour le moins dérapé... Le cercle est fermé pour 3 ans et la justice s'est saisi de l'affaire.