Testing, reporting, tracing, la stratégie gagnante pour une reprise des cours en présentiel à l'UCLouvain?

A quand la reprise des cours en présentiel dans les hautes-écoles et les Universités? A Louvain-la-Neuve, le recteur de l’UCLouvain se dit favorable au retour des étudiants dans les auditoires, au moins partiellement et de façon responsable. Pour s'y préparer, et dans l’attente d’une décision du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’UCLouvain a mis en place un système de testing/reporting/tracing, opérationnel depuis ce lundi. Explications.

D’abord, le testing. Depuis le mois de septembre, l’université dispose d’un centre de dépistage. Il n’est plus limité comme il l’était au début. Si les cours reprennent en présentiel et que des étudiants tombent malades, ils pourront se faire tester rapidement et en grand nombre.

Ensuite le reporting. L’UCLouvain demande aux étudiants et aux membres de son personnel testés positifs de le lui signaler, sur base volontaire. Cela permettra de connaître précisément la situation épidémiologique du site et d’agir en conséquence.

Enfin, le tracing, c’est la troisième étape, la nouveauté depuis ce lundi. Chaque étudiant ou membre du personnel positif sera contacté par téléphone.

"L’objectif est double, explique Anne-Sophie Masureel, responsable de l’équipe santé du service d’aide aux étudiants. D’une part, il s’agit de prendre des nouvelles de l’étudiant, de voir comment il s’en sort avec la quarantaine, de s’assurer qu’il a suffisamment de soutien autour de lui. D’autre part, il s’agit de voir dans quels locaux de l’UCLouvain il s’est rendu et quelles personnes il a rencontrées à l’université pendant la période où il était potentiellement contagieux."

Couper une éventuelle chaîne de contaminations

Un call center composé d’étudiants et de membres du personnel spécialement formés a donc été mis en place pour donner ces coups de fil, et pour avertir les cas contacts et les inviter à se faire tester et à se mettre en quarantaine le cas échéant.

Le centre d’appel n’a pas encore beaucoup de travail pour l’instant, vu que la plupart des cours ont toujours lieu à distance. L’université veut simplement être prête à réagir si nécessaire, à couper une éventuelle chaîne de contaminations qui surgirait lors de la reprise des cours en présentiel.

Mais ne risque-t-il pas d’y avoir un doublon avec ce que font les régions et le fédéral? Non, c’est même un dispositif complémentaire. En fait, si tout se passe bien, un étudiant positif recevra deux coups de fil: le premier du tracing régional pour identifier les cas contacts de sa sphère privée comme cela se faisait jusqu’à présent, et un deuxième appel pour l’enquête interne de l’université.