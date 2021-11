TC NIVELLES – Sept ans de prison pour faits de mœurs dans une institution pour handicapés à Nivelles

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné jeudi Dominique C., un homme âgé de 57 ans et domicilié en France, à sept ans d’emprisonnement ferme. L’intéressé était poursuivi pour des faits de viol et d’attentat à la pudeur commis en 2017 et 2018 sur trois pensionnaires du Foyer Cornet, une institution hébergeant à Nivelles des personnes adultes handicapées mentales. Dominique C. travaillait comme ouvrier au sein de cette institution et avait été licencié lorsque les faits, qu’il niait encore à l’audience, ont été découverts.

En novembre 2018, un éducateur qui s’était inquiété du retard d’un résident à la douche du matin avait surpris le prévenu dans la chambre de cet adulte handicapé, assis sur son lit alors que le résident était couché, torse nu et manifestement en érection. Le prévenu avait promptement quitté la chambre en donnant une explication confuse.

Ces faits avaient troublé l’éducateur, qui a fait un parallèle avec des accusations portées plusieurs mois plus tôt par une pensionnaire, qui avait dit avoir été violée par le prévenu qui aurait placé un meuble devant la porte de sa chambre pour l’empêcher de fuir. La victime venant de subir un AVC, son récit n’avait alors pas été pris au sérieux.

Dominique C. avait été convoqué par la direction et ses explications n’ayant manifestement pas convaincu, il a été licencié. Durant l’enquête, une troisième pensionnaire s’est fait connaître, et a expliqué qu’elle avait également été abusée par le prévenu. Celui-ci niait tout sans pouvoir dire pourquoi ces accusations graves étaient portées contre lui par les victimes. Le tribunal estime que ces dénégations ne tiennent pas la route et a estimé jeudi que toutes les préventions étaient établies.