Surprise à Wavre: le projet de tour-hôtel à nouveau recalé, le collège communal dit non au promoteur

La nouvelle se répandra sans doute comme une traînée de poudre à Wavre: le projet de tour-hôtel qui devait voir le jour sur le site de l’ancienne vinaigrerie tombe à l’eau. Selon nos informations, le collège communal a refusé d’octroyer le permis sollicité par le promoteur, suivant ainsi l’avis négatif rendu récemment par les services du fonctionnaire délégué.

Pour le promoteur, c’est une nouvelle déconvenue. Il y a deux ans, un premier permis accordé par la ville avait été sèchement recalé par le ministre wallon Carlo di Antonio, en charge de l’aménagement du territoire, après le dépôt d’une série de recours.

Un projet remanié, mais recalé

Depuis, le projet a pourtant été sérieusement remanié, pour répondre aux critiques formulées à l’époque. Le promoteur et l’architecte ont imaginé un bâtiment moins haut (94 mètres au lieu de 120), mais un peu plus large, afin de pouvoir maintenir ce qui était prévu à l’intérieur: 204 chambres, un appart-hôtel, une piscine, une salle de sport et des espaces de conférence. Des aménagements étaient aussi prévus pour améliorer les problèmes de mobilité dans le quartier.

Le projet revu et corrigé n’a donc pas convaincu. Pour quelles raisons? Comment le collège communal a-t-il justifié sa décision? Le promoteur va-t-il définitivement jeter l’éponge? Quel avenir pour le site de l’ancienne vinaigrerie? Quelques réponses surgiront sans doute dans les prochains jours.