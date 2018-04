Sortie bloquée par la Flandre au zoning d'Hélécine: la Région wallonne n'imagine pas une impasse (politique)

Nous vous parlions jeudi de cette histoire un peu surréaliste : ce parc économique aménagé par l'intercommunale IBW à la place d'une ancienne aire d'autoroute à Hélécine, sur la E40 entre Liège et Bruxelles. Les travaux sont terminés, le parc attend ses premières entreprises. Le problème, c'est que la bretelle de sortie, qui doit donner un accès direct à l'autoroute, est située... en Flandre. Et la Région flamande refuse l'accès à cette bretelle.

Une situation ubuesque et bien belge mais qui devrait vite trouver une issue. C'est en tout cas la conviction de Carlo Di Antonio, le ministre wallon de l'Aménagement du territoire.

"La sortie existe mais comme le zoning est vide aujourd’hui, la Région flamande a décidé d’en bloquer la sortie. Dès qu’il y aura un développement d’entreprises sur le site, on demandera sa réouverture. On ne peut pas imaginer qu’on ait une route qui soit ainsi bloquée entre deux régions. D’autant plus que les entreprises pourraient tout aussi bien être flamandes que wallonnes !"

N’y avait-il pas moyen de se mettre d’accord avant pour éviter que ce soit purement et simplement fermé ? "La question ne s’est même jamais posée ! Puisqu’au moment où la première partie de ce zoning a été développée, la route était ouverte. Mais un terrain qui a été viabilisé, et dont les routes ont été créées, n’implique pas qu’il y ait une occupation immédiate. Et pendant cette période de non-occupation, les gestionnaires du réseau routier flamand ont jugé bon d’en limiter la capacité de sortie. Il est évident pour nous que tout a été conçu pour qu’on puisse rentrer dans ce zoning ET en sortir en utilisant la proximité avec l’autoroute, qui donne d’ailleurs de la valeur à ce zoning."