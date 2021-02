Soins dentaires en Brabant wallon: un repreneur pour les cabinets de l'ASBL Santé et Participation

Une bonne nouvelle pour les quelque 6.000 patients des centres dentaires de l'ASBL Santé et Participation tombée en faillite le mois dernier: un candidat a été choisi pour reprendre l'activité. On connaîtra son identité et les contours de son projet une fois que l'accord aura été signé, probablement vers la fin de la semaine.

Le curateur précise avoir reçu plusieurs offres de reprise. Celle qui a été retenue est considérée comme solide et sérieuse.

Rappelons que l'ASBL Santé et Participation possédait sept cabinets dentaires en Brabant wallon, à Wavre, Louvain-la-Neuve, Tubize, Nivelles, Braine-l'Alleud, Jodoigne et Perwez. L'association a été mise en faillite en raison d'importantes difficultés financières.