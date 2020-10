SNCB : panne de signalisation sur la ligne 140 entre Ottignies et Tilly (Villers-la-Ville)

Depuis neuf heures vingt, les trains entre Ottignies et Tilly, dans la commune de Villers-la-Ville, sont à l’arrêt. C’est la ligne 140 qui relie Ottignies à Fleurus. A l’origine il y a un problème de signalisation peut-être causé par un problème d’alimentation électrique. Tout le tronçon a donc été mis en sécurité et tous les passages à niveau se sont fermés.

Ce n’est pas une ligne très fréquentée avec environ deux trains par heure. Des bus remplacent les trains entre Ottignies et Tilly. Infrabel est en train de chercher la cause de la panne. Mais le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire ne connaît pas encore la cause de la panne de signalisation. Cela risque de prendre encore du temps avant de pouvoir trouver l’élément qui a déclenché la mise en sécurité de la ligne.