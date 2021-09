SmartParking Braine-l’Alleud : l’application qui va vous aider à trouver une place de stationnement sans vous arracher les cheveux

Voilà donc un outil qui va sans doute faciliter la vie des automobilistes à Braine-l’Alleud. Il s’agit d’une application gratuite, baptisée SmartParking, qui répertorie les places disponibles dans les sept grands parkings de la commune. En tapotant sur son smartphone, on peut ainsi savoir en un instant où se rendre pour se garer facilement. L’application propose même un itinéraire à suivre si on ne connaît pas bien les lieux.

SmartParking fera donc gagner du temps aux automobilistes et leur fera consommer moins de carburant en les envoyant directement au parking le plus proche, où à celui qui dispose du plus grand nombre de places.

"En ouvrant l’application, la carte apparaît directement avec les sept parkings, explique Nicolas Moroso, de la société CommunityThings, concepteur de SmartParking. Il y a un code couleur qui indique le taux d’occupation. C’est vert s’il y a beaucoup de places disponibles, orange si le parking est de plus en plus occupé et rouge si le parking est complet. En zoomant sur la carte, on peut même voir chaque emplacement disponible ou occupé, on a donc une vue macroscopique et microscopique du parking. On peut aussi afficher les parkings dans une liste, avec trois manières de les classer : par ordre alphabétique, par proximité ou en fonction des places disponibles."