Seconde session à l'UCLouvain: 30% des examens en présentiel et port du masque obligatoire

C’est une épreuve pour de nombreux étudiants, une formalité pour d’autres, la seconde session commence officiellement ce lundi à l’UCLouvain, après un blocus sous la canicule. En juin, 99% des examens avaient eu lieu à distance en raison de la pandémie. La situation est quelque peu différente aujourd'hui et malgré le rebond du coronavirus (Covid-19), davantage d’examens se feront en présentiel.

"30% des examens, qu’ils soient écrits ou oraux, seront présentés dans un des sites de l’UCLouvain", explique Philippe Hiligsmann, vice-recteur aux affaires étudiantes.

Bien sûr, le nombre d’étudiants concernés est bien moins important qu’en juin, l’organisation de cette seconde session est donc plus aisée. Mais l’université a aussi tenu compte des demandes qui lui sont parvenues, aussi bien des étudiants que des professeurs.

"C’était quelque chose de latent. On sentait bien que la relation pédagogique avec les étudiantes et les étudiants était particulièrement importante à leurs yeux. Et un examen fait partie de la relation pédagogique. Nous avons donc pris la décision d’organiser du présentiel responsable et respectueux des règles sanitaires."

Gestes barrières pendant les examens

Cela veut donc dire qu’en toutes circonstances, que ce soit lors d’un examen oral ou lors d’un examen écrit, la distance physique et le port du masque devront être respectés. Par ailleurs, sauf exception, il n’y aura pas plus de trente étudiants en même temps dans un auditoire ou un local d’examen.

Enfin pour les examens à distance, comme en juin, l’UCLouvain a décidé de mettre ses salles informatiques à la disposition des étudiants qui n’ont pas d’ordinateur ou qui ne sont pas dans de bonnes conditions pour passer leurs examens à la maison ou dans leur kot.