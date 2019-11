Schaerbeek: pose de la première pierre du campus multifonctionnel de l'école Gallait

Les membres du Collège de la Commission communautaire flamande Sven Gatz (Open VLD) et Pascal Smet (sp.a) ont officiellement donné le coup d'envoi de la construction du campus multifonctionnel de l'école Gallait à Schaerbeek mercredi. Ils ont symboliquement posé la première pierre. Le 1er septembre 2020, une grande école secondaire, une école primaire et la deuxième école pour adolescents de Bruxelles y ouvriront leurs portes.

Le campus de Gallait est entièrement dédié au développement de l'enfant. Au total, il y aura de la place pour 1.060 élèves. L'école secondaire et l'école pour adolescents accueilleront respectivement 600 et 240 jeunes.

L'école primaire est une école communautaire pouvant accueillir 220 enfants et jeunes enfants. Un montant total de 36,8 millions d'euros a été affecté à la construction de ce campus.

En plus des écoles, le mouvement de jeunesse Chiro Schaarbeek, le collectif d'art Transfo Collect et Ratatatouille/D'Broej seront installés sur le campus et pourront utiliser la salle de sport ainsi que la salle du centre de jeunesse.

"Nous réunissons l'éducation, la culture et la jeunesse sur ce campus multifonctionnel", a déclaré Pascal Smet (sp.a). "Dans notre ville très diversifiée, tous les enfants et les jeunes ont droit à une éducation de qualité", a ajouté Sven Gatz (Open VLD).