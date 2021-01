Saturé, le contrôle technique de Mont-Saint-Guibert va bientôt s'étendre: trois lignes de plus pour réduire le temps d'attente

C’est une bonne nouvelle pour les automobilistes qui se rendent chaque année au contrôle technique de l’Axis Parc à Mont-Saint-Guibert. La société Autosécurité souhaite agrandir ses installations, pour réduire le temps d’attente. Elle a récemment introduit une demande de permis et l’enquête publique concernant ce projet vient de commencer.

Les travaux consistent en l’extension du bâtiment principal, la démolition d’une annexe et le réaménagement des voiries d’accès. Une fois le chantier terminé, la station comptera huit lignes de contrôle, trois de plus qu’aujourd’hui.

"L’évolution démographique dans le Brabant wallon, et particulièrement dans la région d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, fait que la demande augmente de plus en plus, explique Philippe Nellissen, directeur technique adjoint de la SA Autosécurité. A un moment donné, la station arrive à saturation et la qualité du service se dégrade, puisque le temps d’attente augmente. C’est pour cela que nous ajoutons trois lignes à Mont-Saint-Guibert."