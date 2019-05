Sagrex veut construire une nouvelle voirie le long de la carrière de Quenast: importante mobilisation contre le projet

L’enquête publique ne s’achèvera que vendredi, mais on sait déjà que le projet Sagrex suscite une importante mobilisation de la population de Quenast et environs. A quelques jours de la clôture, la commune de Rebecq a déjà reçu plus d’une centaine de réactions et l’ASBL Le Pavé se targue d’avoir récolté plus de 800 signatures contre la « route de montagne » que Sagrex veut construire.

De quoi parle-t-on? En vue d’une future extension de la zone d’extraction, Sagrex veut supprimer la drève Léon Jacques (qui se trouve sur ses terres), où transitent chaque jour entre 8 et 10.000 voitures, et construire à la place une nouvelle voirie qui permettrait de relier la N6 au centre de Quenast. Cette route d’environ deux kilomètres cheminerait sur le flanc d’un terril, au nord de la carrière, en surplomb du village.

Le bruit et la poussière

A Quenast, de nombreux habitants sont très inquiets. Ils redoutent particulièrement le bruit et la poussière causés par cet important charroi (voitures et camions), sans compter l’impact paysager et les conséquences pour la faune et la flore.

« Beaucoup de gens nous disent que s’ils habitent à Quenast, c’est parce qu’ils avaient envie de trouver un petit havre de paix, explique Aude Van de Velde, de l’ASBL Le Pavé, un comité de quartier qui travaille depuis 2017 à la redynamisation du village. Ils n’ont pas envie de se retrouver avec une route au-dessus de leur tête. C’est ce qu’ils nous disent la plupart du temps. Certains vont se retrouver à 28 mètres seulement de la route, c’est inimaginable. Je vous assure qu’on a rencontré des gens qui ne sont pas bien. »