Route de Montagne à Quenast: le Conseil d'Etat donne raison aux riverains et annule le permis octroyé à Sagrex

C’est une victoire que viennent de remporter les habitants de Quenast (Rebecq), opposés au projet de construction d’une nouvelle route en bordure de la carrière exploitée par Sagrex, la route dite de Montagne. Dans un arrêt rendu le 1er février, le Conseil d’Etat leur a donné raison et a annulé le permis octroyé à l’entreprise par la Région wallonne.

"Nous sommes pleinement satisfaits de cette décision, indique Célie Van Audenhaege, présidente du comité de quartier Le Pavé. Finalement, le Conseil d’Etat a retenu un des arguments qu’on a défendus et soulevés avec nos avocats depuis le début. La procédure a été longue et compliquée, mais nous avons le sentiment d’avoir été entendus, donc c’est très satisfaisant pour nous."

Un saucissonnage illégal

De quel argument s’agit-il? La route que Sagrex veut construire est censée remplacer la drève Léon Jacques que l’entreprise veut supprimer afin d’étendre sa zone d’extraction. Mais plutôt que de solliciter un permis unique qui englobe ces différents projets (nouvelle route, suppression de la drève et extension de la carrière), Sagrex a préféré avancer pas à pas. Sa première démarche fut donc de solliciter un permis pour construire la nouvelle route.

C’est ce "saucissonnage" que les opposants au projet de nouvelle route dénoncent et que le Conseil d’Etat vient de censurer.

"Pour nous, tout cela fait partie d’un seul et même projet, poursuit Célie Van Audenhaege. L’extension de la carrière dépend de la suppression de la drève Léon Jacques, et la suppression de la drève entraîne la construction de cette nouvelle voirie de remplacement. Donc, au final, ce n’est pas seulement un permis d’urbanisme pour la route qu’il aurait fallu déposer, mais un permis unique englobant ces différents projets et impliquant une étude environnementale plus fouillée et plus poussée que ce qui a été fait pour le permis d’urbanisme."