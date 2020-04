RJ Wavre expulsé de son stade par la ville

Après le Wallonia Walhain il y a quelques semaines c’est le RJ Wavre qui se retrouve sans stade. La Ville a décidé que le stade serait désormais mis à disposition de l’autre club de la ville wavrienne, à savoir le Royal Wavre Limal.

Cette décision des instances communales sonnera sûrement le glas de Wavre Sports. La mise à disposition gratuite des installations pour le club de division 3 amateur coûte environ 200.000 euros à la ville. La commune, lasse d’attendre des plans clairs pour l’avenir du club a décidé de casser la convention avec Wavre Sports. Elle l’a fait savoir via un communiqué. "Le Collège doit malheureusement constater, qu’aujourd’hui, les gestionnaires actuels ne peuvent montrer aucun plan financier crédible, ni projet d’avenir, ce qui entraîne le départ d’un grand nombre de joueurs, formateurs et bénévoles".

Situations sportive et financière catastrophiques

Mal en point sportivement avec une descente assurée en division provinciale, la situation financière du club est également alarmante, dénoncée dans le communiqué de la commune. "Dans sa gestion quotidienne, le club a fait preuve de manquements graves tels que l’absence de présentation à la Ville d’une comptabilité annuelle pourtant obligatoire, la non-gestion en bon père de famille des infrastructures, le non-paiement des factures énergétiques, ou encore le non-respect du plan d’apurement de la dette".

Vers la fin du matricule 4549 ?

Fondé en 1944, le Racing de Jette deviendra le Racing Jet de Bruxelles. Le club évoluera trois saisons en division 1. En 1988 le club, alors en D1, est relégué en D2 et déménage en Bravant Wallon pour devenir le Racing Jet de Wavre. Le but, à l’époque, est de remonter le plus vite possible en première division mais le club n’y parviendra jamais.

A la fin de la saison 2017-2018, le Racing Jet de Wavre change son appellation pour adopter celle de Wavre Sports FC.

Aujourd’hui le club se retrouve sans stade, sans projet sans avenir et on voit mal comment le matricule 4549 pourra survivre à cette nouvelle crise.

Le Royal Wavre Limal avant le hockey

C’est donc le Royal Wavre Limal qui occupera, la saison prochaine, les installations jusqu’ici mises à disposition de Wavre Sports. La priorité pour la commune sera la formation des jeunes. "Afin d’assurer la pérennité de l’école des jeunes de football, le Collège a décidé d’ouvrir ses installations footballistiques du stade Justin Peeters au club de Wavre-Limal à condition que celui-ci y reprenne la formation footballistique des jeunes wavriens".

Le Stade Justin Peeters sera donc, au moins encore pour quelques mois, occupé par des footballeurs. Cela, sans doute, avant de voir le football définitivement quitter le complexe qui sera transformé en centre régional de hockey. Un centre d’excellence pour l’ensemble de la Wallonie, avec un stade de 5000 places, et qui devrait être opérationnel en 2021.