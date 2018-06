Rixensart: le fastueux château de la famille princière de Merode sera vendu ce jeudi

Mais quel profil pour l’acheteur? Eric Meuwissen privilégie la piste d’un riche industriel qui voudrait associer son nom à celui, prestigieux, du château de Merode. "L’idéal serait de tomber sur un mécène qui parviendrait à racheter non seulement le château, mais aussi tout ce qu’il contient, le mobilier, les peintures… Et qu’il puisse ensuite l’ouvrir au public, en faire un centre touristique en y adjoignant pourquoi pas un hôtel, un centre de séminaires où un lieu pour l’organisation de mariages".

Les propriétaires actuels du château de Rixensart n’ont pas les moyens de le restaurer, alors que de très lourds travaux s’imposent. "Le château est construit sur des sables bruxelliens, et donc il n’est plus très stable, il a tendance à s’enfoncer dans les étangs, poursuit Eric Meuwissen. Comme le bâtiment est classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie, les subsides pour les travaux pourraient atteindre 95%. Les propriétaires n’avaient donc que 5% à débourser. Mais les travaux sont tellement importants que ces 5%, c’était encore trop. Il faudra donc que l’acheteur ait les reins assez solides".

La petite annonce suscite la curiosité sur Internet: le château de Rixensart sera vendu aux enchères ce jeudi à la maison du notariat de Wavre. Il n’y a pas de mise à prix, mais vu le caractère historique hors-du-commun du domaine, et ses dimensions (2.561 m² de surface habitable et un terrain de 116 hectares), on peut penser que la transaction se chiffrera en millions d’euros.

L'annonce du château sur Immoweb. - © www.immoweb.be

Un domaine presque à l'abandon

Pour Eric Meuwissen, le château est l’incarnation de la famille de Merode sur le territoire de Rixensart. "Au 19e siècle, les Merode possédaient 537 hectares, soit 63% de la superficie du village. Autant dire qu’ils y faisaient la pluie et le beau temps. Aujourd’hui, on estime qu’ils sont encore propriétaires d’environ 200 hectares autour du château. Mais ces 200 hectares sont laissés à l’abandon, ce sont essentiellement des bois. Un grand projet de golf avait été imaginé dans les années 90, mais il n’a pas pu voir le jour pour diverses raisons. Ce projet aurait pourtant permis à la famille de sauver le château, de l’entretenir, peut-être même de le transmettre. Depuis, les Merode n’ont plus rien fait et l’environnement du château est dans un triste état".

Qui sait, avec son nouveau propriétaire, le château de Rixensart retrouvera peut-être sa splendeur d’antan…