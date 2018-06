Rixensart: le château de Mérode n'est pas vendu

La vente était annoncée comme exceptionnelle et pourtant les enchères n'ont jamais décollé. Après quelques minutes poussives, les enchères ont péniblement atteint 1,7 million d'euros pour le château et ses 116 hectares, lors de la vente publique organisée cette après-midi à la maison des notaires de Wavre. A ce montant, les actuels propriétaires et le notaire ont décidé de remettre le bien sur le marché pour une vente de gré à gré. Désormais, les personnes intéressées peuvent déposer une offre supérieure à 1,7 million d'euros en l'étude du notaire Waterkeyn à Waterloo.

L'annonce du château sur Immoweb. - © www.immoweb.be

Un domaine presque à l'abandon

Pour Eric Meuwissen, le château est l’incarnation de la famille de Merode sur le territoire de Rixensart. "Au 19e siècle, les Merode possédaient 537 hectares, soit 63% de la superficie du village. Autant dire qu’ils y faisaient la pluie et le beau temps. Aujourd’hui, on estime qu’ils sont encore propriétaires d’environ 200 hectares autour du château. Mais ces 200 hectares sont laissés à l’abandon, ce sont essentiellement des bois. Un grand projet de golf avait été imaginé dans les années 90, mais il n’a pas pu voir le jour pour diverses raisons. Ce projet aurait pourtant permis à la famille de sauver le château, de l’entretenir, peut-être même de le transmettre. Depuis, les Merode n’ont plus rien fait et l’environnement du château est dans un triste état".

Qui sait, un nouveau propriétaire pourrait rendre au château de Rixensart sa splendeur d’antan…