Rixensart: deux policiers poursuivis pour excès de vitesse pendant une course-poursuite

C'est une histoire surréaliste. Deux policiers la zone La Mazerine (La Hulpe, Lasne et Rixensart) sont poursuivis pour excès de vitesse sur le Ring de Bruxelles alors qu'ils étaient à la poursuite d'une voiture. Cela s'est passé le 23 mars, aux environs d'une heure du matin. Une patrouille de police remarque un véhicule suspect devant une banque de Genval. Elle veut contrôler les occupants qui prennent la fuite. Une deuxième patrouille est appelé en renfort. Commence alors une course-poursuite qui les amène de Rixensart jusque sur le Ring de Bruxelles. A hauteur de Grimbergen tout le monde est flashé à plus de 180 km/heure. Les suspects ont un accident dans des travaux et réussissent à s'enfuir à pied.

Quelle n'est pas la surprise des deux policiers conducteurs quand quelques semaines plus tard chacun reçoit une amende de près de 300 € pour excès de vitesse. De ce côté-ci de la frontière linguistique, le parquet de Nivelles a pour habitude de classer sans suite ces PV. A Hal-Vilvorde ce n'est apparemment pas le cas. Pourtant, dit le commissaire divisionnaire Alain Rummens, le chef de la zone La Mazarine "ils ont expliqué qu'ils étaient dans le cadre de leur fonction, qu'ils roulaient avec les gyrophares et qu'ils faisaient une course-poursuite". Mais rien n'y fait. Ils doivent payer. "Je n'ai jamais rien vu de pareil depuis les 35 ans que je suis policier".

Les bourgmestres de la zone sont estomaqués

Patricia Lebon est bourgmestre de Rixensart et présidente du collège de police. Pour elle, c'est le monde à l'envers. "C'est fou, hallucinant, les bras m'en tombent. En plus, cela peut avoir de lourdes conséquences pour leur carrière. Le collège de la zone de police a donc décidé d'apporter une défense en justice aux policiers".

Pas encore d'explications précises du parquet de Halle-Vilvoorde

Le porte-parole du parquet de Hal-Vilvorde n'a pas encore pu consulter le dossier. Mais il évoque une possible explication. Les procès-verbaux sont traités par un système informatique automatique. Il n'y aurait donc pas eu intention de leur part. On attend la confirmation ce jeudi.