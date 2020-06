Restructuration chez GSK: un vaste plan de départs volontaires pour limiter le nombre de licenciements secs

Une avancée importante est intervenue ce mercredi dans les négociations sur la restructuration de GSK. Syndicats et direction du géant pharmaceutique se sont mis d’accord sur un plan de départs volontaires qui concernerait 97 employés administratifs et 317 cadres.

Il resterait tout de même encore 198 cadres menacés de licenciement. Mais les discussions vont se poursuivre et les syndicats ont bon espoir d'en sauver quelques uns.

Début février, la direction avait annoncé son intention de supprimer 720 postes et de ne pas reconduire 215 contrats temporaires. Au fil des semaines, ce nombre a été revu à la baisse et l’accord conclu ce mercredi permet de limiter la casse de façon plus importante encore.

"Notre objectif est d’arriver à zéro, explique Ludovic Calonne, délégué SETCa. Au début, on disait que nous étions un peu utopiques et un peu fous de demander zéro sur 720, mais je vois qu’on arrive quand même en-dessous de 200. Et on a évidemment l’ambition de réduire encore ce chiffre et d’arriver le plus proche possible de zéro."

Des départs volontaires aussi pour les ouvriers

Les syndicats sont donc satisfaits de l’avancée obtenue ce mercredi. Encore faut-il qu’un nombre suffisant d’employés et de cadres se manifestent et "lèvent le doigt", comme le dit Ludovic Calonne. Sur ce point, le responsable syndical se dit confiant.

"Nous avons quand même été interpellés par beaucoup de gens qui désiraient quitter l’entreprise. Il est clair qu’il vaut mieux que des gens quittent l’entreprise de leur plein gré plutôt que d’être forcés à le faire."

Enfin, l’accord conclu ce mercredi comporte aussi un volet pour les ouvriers. Initialement, ils n’étaient pas concernés par le plan de restructuration, mais la direction a accepté de proposer l’option du départ volontaire à cinquante d’entre eux.

"C’était une grosse demande de la FGTB, poursuit Ludovic Calonne. Les ouvriers ont bien compris qu’avec la robotisation et la simplification des processus, il pourrait y avoir un impact futur sur leur population. Très judicieusement, ils ont demandé de pouvoir bénéficier aussi de ce départ volontaire, afin d’éviter un éventuel deuxième plan de restructuration qui les impacterait directement d’ici quelques années."