Restructuration chez GSK: qui défendra les intérêts des 600 cadres menacés de licenciement?

"Je pense que la direction a bien pris la mesure de la difficulté, explique Mickaël Bonneau, secrétaire permanent CGSLB. Elle a tout intérêt à trouver un terrain d’entente avec nous pour qu’on puisse travailler ensemble. La communication, c’est quand même le plus important en période de Loi Renault et si la direction ferme la porte tout de suite, c’est un très très mauvais signal pour la suite."

Lorsqu’une entreprise annonce un licenciement collectif, comme GSK, la procédure Renault est enclenchée. Elle comprend deux phases. La première est une phase d’information et de consultation au cours de laquelle la direction explique ses intentions. Les syndicats peuvent poser des questions et proposer des alternatives dans le but de réduire le nombre de licenciements ou d’amener la direction à renoncer à son projet.

Il y a deux semaines, la direction de GSK a annoncé son intention de supprimer 720 postes. Par ailleurs, 215 contrats temporaires ne seront pas reconduits. - © Tous droits réservés

Faut-il revoir les conventions?

Il faut donc trouver un arrangement, sans trop tarder de préférence pour éviter que cette question délicate ne vienne polluer le reste des discussions entre syndicats et direction. Mais il y a tout de même une difficulté, selon Mickaël Bonneau.

"La difficulté dans ce dossier, c’est qu’il y a des enjeux globaux qui concernent le secteur dans son ensemble. Derrière la direction de GSK, on a une fédération sectorielle, Essenscia, qui veille au grain et qui entend bien ne pas créer de précédent, ne pas ouvrir de brèche. Il faudra donc avoir une approche pragmatique pour que dans la pratique, on soit en mesure de défendre ces 600 travailleurs aussi bien que les employés. Et de l’autre côté, je suppose qu’il y aura un travail de veille pour que ce qu’on mettra en place reste circonscrit à cet épisode GSK et ne fasse pas jurisprudence. Sinon, cela conduirait à modifier les conventions de secteur, ce qui mettrait dans l’embarras une fédération patronale qui entend bien garder un traitement un peu discriminatoire des cadres. A savoir des avantages liés à une certaine autonomie dans la fonction, mais un désavantage en cas de conflit comme on l’a fait remarquer."

Modifier les conventions, les syndicats en rêvent néanmoins, même si la priorité du moment est de défendre les cadres de GSK.

"Dans un second temps, effectivement, on entend marquer des points pour que tous les cadres du secteur puissent être protégés en cas de licenciement collectif et puissent obtenir les mêmes avantages que les employés quand il y a des signatures de conventions collectives. Et si ce n’est pas avec GSK aujourd’hui, ce sera avec une autre entreprise demain. La fédération patronale a beau retarder cette échéance, il faudra qu’on y arrive un jour."