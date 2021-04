RestezChezNous, la commune de Waterloo distribue des bons d'achat pour redynamiser le commerce local

Pour aider les secteurs les plus touchés par la crise, chaque commune y va de son train de mesures. Dernier exemple en date, Waterloo qui a présenté ce jeudi un plan d’action d’1,3 million d’euros pour soutenir les restaurateurs et les commerçants, les métiers de contact, les clubs sportifs et les acteurs culturels.

Concrètement, il est question de les exonérer d’une série de taxes et de redevances communales. Ils bénéficieront d’une réduction de moitié de la taxe sur les déchets. Certains pourront aussi prétendre à une prime pour la mise en place de dispositifs de sécurité et de respect des protocoles sanitaires.

Au cas par cas, la commune promet également d’examiner la possibilité d’étendre les terrasses sur le domaine public, ou d’en créer de nouvelles pour les restaurateurs et cafetiers qui n’en auraient pas. Une aide financière pourra être apportée afin d'équiper ces terrasses (systèmes de chauffage, protection contre les intempéries…).

Un coup de pouce aux indépendants

Mais le poste le plus important de ce plan (420.000 euros) concerne la redynamisation du commerce local. Waterloo a décidé de relancer son action #RestezChezNous initiée l’an dernier, des bons d’achat seront distribués aux clients.

"A l’achat de 100 euros, quels que soient les achats, et cela peut aussi être trois achats de 30 ou 35 euros, explique Florence Reuter, bourgmestre, vous pouvez vous rendre au syndicat d’initiative avec vos tickets, et vous recevrez en échange un bon d’achat de 20 euros que vous pourrez ensuite utiliser partout, dans un restaurant, dans un commerce, au cinéma ou pour un spectacle. Le but est vraiment de donner un coup de pouce à nos indépendants. Et on espère que cela va fidéliser davantage encore les consommateurs."

Enfin, dernier aspect du plan de relance, Waterloo va créer un nouveau poste au sein de son administration. Un manager de centre-ville sera engagé. En lien avec les autorités, les citoyens et les commerçants, il aura pour mission de veiller à l’attractivité de la commune, notamment en apportant des solutions aux problèmes de parking, et en veillant à la diversification des enseignes et à la qualité des aménagements urbains.