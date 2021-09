Rentrée académique et vaccination à Louvain-la-Neuve : jusqu’à 1000 injections par jour à l’Aula Magna dès le 15 septembre

L’AVIQ et l’UCLouvain comptent sur l’effet d’entraînement déjà observé dans de nombreux centres : un jeune qui se fait vacciner en entraîne un autre et le convainc de se faire vacciner à son tour.

"On a même vu cela chez des parents qui se faisaient vacciner quand leurs enfants décidaient ou demandaient à se faire vacciner. J’ai vécu le cas à Charleroi où un jeune de 15 ans venait se faire vacciner et ses parents se sont fait vacciner avec lui alors qu’ils n’étaient pas convaincus à la base. Cet effet d’émulation est énorme, surtout chez les jeunes. Mais la possibilité de se faire vacciner sans rendez-vous facilite aussi les choses. Sans rendez-vous, on hésite moins. Et dans son entourage, quand on voit une personne vaccinée et quand on voit que ça s’est bien passé, on est plus enclin à se faire vacciner On doute moins et on décide moins d’attendre encore un peu."

"L’effet d’entraînement peut aussi être favorisé par la proximité du lieu de vaccination, ajoute Frédéric Houssiau, vice-recteur du secteur des sciences de la santé à l’UCLouvain. S’il faut prendre le bus, le tram ou faire dix kilomètres en voiture, ça complique les choses. Ici, les étudiants pourront se faire vacciner en sortant de leur auditoire ou avant d’y entrer."