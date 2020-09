Rentrée académique à l'UCLouvain: 80% des cours en présentiel, une place sur deux dans les auditoires et masque obligatoire

A une semaine de la rentrée académique, le recteur de l’UCLouvain a le sourire. Tout est prêt pour accueillir les étudiants dans les meilleures conditions, malgré le coronavirus (Covid-19).

"Nous nous sommes préparés pour cette rentrée avec beaucoup de dynamisme et nous sommes très heureux de voir arriver les étudiants, explique Vincent Blondel. Par ailleurs, les inscriptions sont très nombreuses cette année, en croissance forte par rapport aux années précédentes. Nous étions un peu inquiets des effets de la fin de l’année précédente, qui s’est achevée dans des conditions très particulières. Mais ce qu’on observe, c’est donc une augmentation et nous nous en réjouissons."

Priorité au présentiel

Pour cette rentrée, l’UCLouvain mise sur le présentiel : 80% des cours se donneront en auditoire. L’objectif est de favoriser les échanges entre étudiants et de leur permettre d’interagir plus aisément avec leurs professeurs, dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.

Ainsi, le port du masque sera obligatoire dans tous les bâtiments de l’université. Et la rentrée se déroulera en "code jaune".

"Le code jaune, ça veut dire, très concrètement, qu’on ne pourra occuper qu’une place sur deux dans les grands espaces d’enseignement, poursuit Vincent Blondel. Les étudiants pourront s’asseoir sur les sièges qui sont marqués en jaune. Il y a d’autres couleurs, le vert, l’orange et le rouge, qui correspondent à des densités d’occupation différentes."