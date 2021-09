Rentrée à l’UCLouvain : maintien des gestes barrières mais reprise des cours en présentiel et de l'animation étudiante

"On est très heureux de les voir revenir, se réjouit Vincent Blondel, recteur de l’université. Et on espère qu’on va pouvoir tenir en présentiel dans la durée, pendant toute l’année académique qui vient."

Ensuite, après de longs mois de cours à distance l’an dernier, cette rentrée se déroulera en présentiel, au grand soulagement des étudiants et des professeurs. Les gestes barrières restent d’application (port du masque, sens de circulation et aération des locaux notamment), mais il est important de se retrouver.

"Nous estimons qu’approximativement 85% des étudiants sont vaccinés, selon toute vraisemblance. Il reste donc 15% qui ne le sont pas et nous souhaitons leur offrir la possibilité de le faire extrêmement facilement, sans y consacrer trop de temps. Ce sera pendant une semaine lors de la rentrée. Ce centre va s’installer à l’Aula Magna, c’est à ce moment-là qu’il faut saisir l’opportunité, parce qu’ensuite il faudra se rendre dans les autres centres qui sont plus éloignés."

Pour tenir le plus longtemps possible, l’université dispose de l’outillage complet de lutte contre la propagation du virus : centre de dépistage, procédure de signalement des cas et procédure de vérification des cas contacts pour les personnes testées positives. C’est le fameux triptyque testing/reporting/tracing , auquel s’ajoute même la vaccination, avec l’ouverture d’une antenne à l’Aula Magna le mercredi 15 .

Lors de cette rentrée, une attention particulière sera portée aux étudiants que la crise sanitaire et les cours à distance ont isolés. Absence de contacts sociaux ou d’activités, pertes de revenus pour certains, beaucoup de jeunes ont souffert et souffrent sans doute encore aujourd’hui.

"Il y a des aides sur plusieurs volets, poursuit Vincent Blondel. Nous maintenons par exemple les aides matérielles et financières pour les étudiants, nous prêtons des ordinateurs et nous octroyons des bourses particulières à ceux qui ont perdu leur job. Il y a aussi un volet social. Nous maintenons les aides psychologiques gratuites et nous avons mis en place un vaste réseau de sentinelles, des étudiants volontaires spécialement formés qui peuvent répondre aux inquiétudes de leurs pairs. Enfin, il y a aussi les dispositifs d’aide à la réussite, pour s’assurer que les étudiants qui nous rejoignent puissent pleinement et rapidement s’intégrer dans la vie universitaire."

Et pour faciliter l’intégration, quoi de mieux que l’animation étudiante, dans sa diversité. Annulés l’an dernier, les bleusailles, baptêmes et autres sorties folkloriques et festives auront lieu normalement cette année, moyennant le respect de règles strictes. Les 24 heures vélo, par contre, sont reportées au mois de mars 2022.