Rénovation du cœur de l'UCLouvain: les Halles universitaires vont devenir un bâtiment basse-énergie

Un gros chantier s’annonce en plein cœur du piétonnier à Louvain-la-Neuve: le bâtiment des Halles universitaires, qui abrite le rectorat, l’administration centrale et divers services de l’UCLouvain, va être rénové de fond en comble. Les travaux commenceront début 2020 mais certains bureaux ont déjà été vidés, le déménagement a commencé.

Comme de nombreux autres immeubles construits dans les années 70 à Louvain-la-Neuve, les Halles sont un véritable gouffre énergétique. "C’est vrai qu’à l’époque, on devait construire vite et les considérations énergétiques n’avaient que peu d’importance dans la construction de bâtiments neufs, explique Didier Smits, responsable des services énergie et environnement à l’UCLouvain. Aujourd’hui, on est dans un tout autre scénario, on ne parle que de la PEB, la performance énergétique des bâtiments. Donc à chaque projet de rénovation, nous mettons en avant l’absolue nécessité d’améliorer cette performance".

Cela dit, l’UCLouvain ne va pas jusqu’à appliquer le standard passif à l’ensemble de son parc immobilier. "Ce serait impossible financièrement, nous avons 400.000m² de bâtiments sur l’ensemble de la Région bruxelloise et de la Région wallonne. Donc nous avons décidé de ramener la consommation de ces bâtiments à un niveau proche du standard basse énergie".