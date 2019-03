Rénovation de la place des Wallons: une cure de jouvence pour un lieu symbolique de Louvain-la-Neuve

"On a un bel espace public d’une grande dimension mais qui n’était pas agrémenté pour qu’il y ait de la convivialité, explique Sandra Mertens, responsable du bureau d’étude au service des travaux de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. La place restera un lieu de passage entre le haut et le bas de la ville, mais on pourra aussi s’y arrêter, s’installer au soleil pour manger son sandwich par exemple."

L’objectif est de ramener de la convivialité et de la vie sur la place des Wallons. A l’origine, elle était un lieu très animé. Mais au fil du temps, avec le développement de Louvain-la-Neuve, le cœur de la ville s’est déplacé, et cette place est devenue un simple lieu de passage. Il ne s’y passe plus grand-chose aujourd’hui, même si on y trouve encore quelques commerces et restaurants.

Le niveau actuel de la place subsistera pour les terrasses des quelques établissements Horeca situés à cet endroit, puis on descendra d’un niveau sur l’espace central de la place, de forme circulaire. En remontant sur la droite, une petite scène permanente permettra la tenue de concerts et de spectacles.

Le changement le plus spectaculaire sera la suppression du mur de briques qui bouche complètement la perspective quand on arrive sur la place en remontant la rue des Wallons. "On oublie donc ce mur qui fait barrage à l’entrée de la place, on va l’adoucir par des courbes de niveau réalisées en béton et qui serviront de banquettes".

La nouvelle place des Wallons, plus ouverte, verdurisée, avec un fontaine au centre de l'espace circulaire et une petite scène permanente sur la droite, pour la tenue de concerts et de spectacles. - © Bureau d'étude - Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve

Autre élément important, c’est la verdure. La place des Wallons n’est pas sur la dalle de Louvain-la-Neuve, elle est en pleine terre. On peut donc creuser et faire des plantations. "Notre objectif est d’y mettre des arbres qui puissent se développer et avoir une grande portée, pour faire des jeux d’ombre et de lumière à la belle saison. Il y aura aussi une fontaine, ce sont des petits jets d’eau qui sortent d’un grand cercle en pierre naturelle. Ces jets d’eau permettent de ponctuer l’espace. Et on peut les fermer pour libérer l’espace et organiser un petit marché ou autre".

Louvain-la-Neuve vieillit

Pour l’ASBL Gestion Centre-Ville qui pilote ce projet depuis des années, le début des travaux est une très bonne chose. "Beaucoup de gens s’intéressent à l’expansion de Louvain-la-Neuve, aux nouveaux projets qui font tout son dynamisme, explique Jean-Christophe Echement, responsable de l’association. Mais il faut aussi s’occuper des parties qui vieillissent. Et la place des Wallons avait vraiment besoin de ce renouvellement. Elle est sous-exploitée et on aimerait bien qu’elle retrouve son lustre d’antan. Il faut redonner une nouvelle fonction à cette place".

Le coût du chantier avoisine les 750.000 euros. La Région wallonne intervient pour la moitié, la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve paiera le solde.