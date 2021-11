Remaniement au collège communal d’Ottignies-LLN : Hadelin de Beer remplacera l’échevin David Da Câmara

Hadelin de Beer sera donc le prochain échevin de la mobilité et de la culture à Ottignies-Louvain-la-Neuve. Il remplacera David Da Câmara qui démissionnera de son poste lors du conseil communal du 14 décembre.

Le choix du nouvel échevin revenait aux membres de la locale Ecolo. Ils se sont réunis mardi soir pour écouter les deux candidats: Hadelin de Beer et Pierre Laperche, le chef de groupe Ecolo au conseil communal. A l’issue d’un vote à bulletin secret, c’est donc Hadelin de Beer qui a été désigné, fort de son expérience en matière de mobilité et de développement durable.

Le nouvel échevin, qui réside à Louvain-la-Neuve, n’est pas novice en politique. Militant de longue date, conseiller communal entre 1994 et 2000 et depuis 2006, il a même présidé le conseil entre 2012 et 2018.

Ingénieur civil de formation, Hadelin de Beer a aussi travaillé dans diverses administrations. Cycliste au quotidien, il a annoncé qu’il quitterait dès janvier son poste de professeur à la Haute Ecole Robert Shuman pour se consacrer à temps plein à sa nouvelle fonction au sein du collège communal.