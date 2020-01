Remaniement au collège communal d'Ottignies-LLN: Cédric du Monceau cède sa place à Yves Leroy, "une personne de grande valeur"

Il n’y avait pas d’amertume, pas d’aigreur ni de regrets dans les mots prononcés ce mercredi matin par Cédric du Monceau (Avenir-cdH) lors de la conférence de presse organisée par le collège communal d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Le premier échevin quitte son poste mais il n’abandonne pas la politique.

"Je reste à Ottignies, je suis totalement amoureux de ma ville depuis toujours, il y a un historique très long, explique-t-il. Et je vais devenir président du conseil communal. Donc je prends de la hauteur et aussi une certaine liberté puisque j’aurai évidemment moins de travail au quotidien. Mais je suis à la disposition de tous les échevins, de tous les conseillers, de tous les habitants d’ailleurs. Je reste dévoué à Ottignies, mais d’une autre manière."

Président du conseil? Une promotion pour Cédric du Monceau

Après 13 ans au collège, Cédric du Monceau fait un pas de côté, à la surprise générale. A contre-courant de la plupart des élus, qui visent une fonction exécutive, il se réjouit de "peser" différemment sur l’avenir de sa ville. Et il l’affirme, c’est pour lui une promotion: le conseil communal est le lieu essentiel de la participation et de l'échange, dit-il.

"Dans ma vie professionnelle, je me suis toujours imposé une sorte de règle 80/20. Si en une dizaine d'années, on n'a pas réalisé 80% de ses objectifs, c'est qu'il faut changer de fonction. Et si on a atteint 80% ou plus, il est aussi temps d'évoluer."

A la tête d'un échevinat crucial (l'aménagement du territoire, l'urbanisme et le commerce notamment), Cédric du Monceau estime avoir atteint ses objectifs. Et concernant ses ambitions politiques? Oui, il rêvait de devenir bourgmestre. Mais non, il n’est pas frustré.

"J’ai un caractère de sportif, je continue à jouer au hockey tous les dimanches. Et je sais que lorsqu’on monte sur un terrain, si on ne gagne pas le match, c’est que le destin n’était pas au rendez-vous, c’est que l’équipe n’était pas suffisamment forte. Néanmoins, nous avons gagné deux sièges et la présidence du conseil aux élections. Cette énergie n’était pas au rendez-vous du destin personnel mais j’ai voulu qu’elle puisse servir à d’autres. En faisant monter Yves Leroy au collège et en permettant à Benoît Jacob de devenir premier échevin, j’ai la conviction de contribuer au bien-vivre à Ottignies-Louvain-la-Neuve, au bon fonctionnement du collège communal, plutôt que de rester avec d’éventuelles aigreurs, ce que je n’ai pas mais qu’on pourrait croire que j’ai."

Pas de tension dans la majorité

Cédric du Monceau a toujours revendiqué une liberté de ton, n’hésitant pas à afficher ses opinions personnelles sur certains dossiers sensibles, alors que le collège ne s’était pas encore prononcé. On a pu voir dans l’annonce de son départ le signe de tensions au sein de la majorité, il balaye.

"On a toujours le droit d’avoir des points de vue différents, c’est le propre de la politique et des êtres humaines. Ici, nous avons évidemment une dynamique extraordinaire, avec trois partis. On doit tout le temps composer. Mais pour les habitants, c’est sain. Parce que personne ne neutralise le pouvoir en tant que tel. Avec cette évolution personnelle, j’essaie de faire de la place pour de nouvelles idées."