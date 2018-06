Record de longévité pour un couple de Limal qui va fêter ses 75 ans de mariage

Après leur mariage, Hector a travaillé 35 ans dans les chemins de fer, puis s’est lancé comme vendeur de charbon. De son côté, Lucienne est devenue femme de ménage et s’est occupée de leurs trois enfants. Et au fil des ans, la famille s’est agrandie: six petits-enfants, sept arrière-petits-enfants, et même un arrière-arrière-petit-fils.

Leur mariage, en très petit comité, un samedi à cinq heures du soir, en pleine guerre. "On avait été au moulin à Limelette et on avait apporté à mes parents un kilo ou deux de farine blanche, pour faire des crêpes, poursuit Lucienne. Vous voyez, on n’avait pas grand-chose. Mais ils ont fait ce qu’ils ont pu!"

"Je me souviens encore, c’était un billet jaune de cinquante francs, ajoute Lucienne, toujours amusée par cette anecdote. Et Hector a dit au curé que c’était bon ainsi parce qu’il cherchait dans sa poche pour remettre les cinq francs. Ca ne venait pas à cinq francs, hein!"

"A la sortie de l’église, le curé a dit qu’on lui devait 45 francs, explique Hector, avec le sourire. Alors j’ai dit à mon beau-père que s’il n’avait pas 45 francs, je ne savais pas prendre sa fille. Ca fait qu’il me les a donnés. Et après je lui disais toujours qu’il m’avait payé pour que je prenne sa fille."

Bon pied bon œil, Lucienne et Hector vivent toujours dans la maison qu’ils ont fait construire il y a plus de 40 ans pour leurs vieux jours. A presque 95 ans, ils se souviennent parfaitement de leur mariage, le 7 août 1943, trois ans après leur rencontre dans un café près de la gare de Limal.

Lucienne et Hector, avec leur carnet de mariage daté du 7 août 1943. - © Hugues Van Peel - RTBF

Et quand on les interroge sur le secret de leur longévité, s’il existe: "J’ai dit à vos collègues que ma femme avait cherché après une de mes qualités, explique Hector. Tant qu’elle n’avait pas trouvé, elle restait avec moi. Et elle n’a pas encore trouvé".

"Il y a des hauts et des bas comme dans tous les ménages, ajoute Lucienne. Un jour, on s’est chamaillé parce que mon mari n’est pas fort ordonné, il laisse encore bien traîner ses affaires et moi je suis un peu plus maniaque que lui. Ca fait qu’alors je réclame un peu. Mais autrement, on s’est toujours bien entendu."

Hector, passionné de football

Fan de football depuis toujours, Hector regarde beaucoup la télévision en ce moment. Il soutient les Diables rouges, même si le sport de haut-niveau a moins de charme, selon lui, que les équipes locales. "Ce n’est pas le même qu’une équipe de son village… Quand tu vas voir les gens de ton village, tu connais tout le monde… Ici, quand tu songes que dans l’équipe belge, il n’y en a pas un qui joue en Belgique!"

Lucienne, elle, regarde le football avec un peu plus de distance. "Je regarde la première moitié, mais après je vais me coucher. Je me lève tôt le matin, mais je vais me coucher tôt le soir. Et lui il regarde la télévision. Qu’est-ce que vous voulez, il aime ça, alors… "

Dimanche dernier, c’est en famille que Lucienne et Hector ont fêté leur anniversaire. Mais le week-end prochain, c’est un hommage plus officiel qui leur sera rendu à la commune. Même le Roi leur a écrit un courrier de félicitations.