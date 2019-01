Reconversion de l'ancien site Philips à Wavre: les commerçants ne sont toujours pas rassurés

Le ministre wallon Pierre-Yves Jeholet vient de délivrer un nouveau permis pour le projet BVI en face du Walibi. Il s'agit de la création d'un parc pour PME sur un site industriel désaffecté, l'ancienne usine Philips. Des bureaux et quelques espaces commerciaux sont également prévus, ainsi qu'une concession automobile.

Un premier permis avait été délivré l'an dernier, mais il faisait l'objet de recours au Conseil d'Etat, déposés par la ville voisine d'Ottignies-Louvain-la-Neuve et par quelques commerçants du centre de Wavre.

Sans attendre la décision du Conseil d'Etat, le ministre a donc retiré le premier permis (rendant caducs les recours introduits) et octroyé un nouveau permis. Mais ce nouveau permis ne rassure pas les plaignants.

Les commerçants du centre de Wavre craignent la concurrence

Pour Stéphanie Ghenne, la présidente de l’association des commerçants, il n’y a pas vraiment de différences entre les deux permis en ce qui concerne les magasins qui seront implantés dans cette zone. Elle redoute la concurrence que ces commerces pourraient faire au centre de Wavre.

Dans un premier temps, les autorités communales seront sans doute très attentives aux enseignes qui s’implanteront face au Walibi. Mais que se passera-t-il plus tard si ces enseignes s’en vont et sont remplacées par d’autres? Y aura-t-il toujours un contrôle? Stéphanie Ghenne en doute, exemple à l’appui: "Avant, dans la zone commerciale où sont implantés le Pizza Hut et le Brico, il y avait un magasin de carrelages. Pas de souci, je trouve ça très bien. Mais maintenant, un magasin de vêtements a pris sa place. Et le problème, c'est que les clients qui s'y rendent y vont en voiture et ne reviennent pas forcément dans le centre".

Pour l’association des commerçants de Wavre, implanter des commerces sur l'ancien site Philips est un non-sens. Consacrer toute la zone à l'installation de PME et de start-up lui paraît plus judicieux. Un avis que partage la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Le nouveau permis sera-t-il lui aussi contesté au Conseil d'Etat? Il reste encore quelques jours aux différentes parties pour se décider.