Reconstruction des arcades de l'abbaye de Villers: "Esthétiquement identiques, structurellement différentes"

De l'extérieur, les arcades seront identiques. Mais à l'intérieur, depuis la passerelle qui surplombe la route, on distinguera clairement le nouveau dispositif de consolidation. - © Romuald Casier

L’histoire des arcades est émaillée d’incidents qui ont entamé plus moins fort leur stabilité. En 2013, la façade est s’était partiellement écroulée après avoir été percutée par un camion. Il avait fallu démonter ce qui n’était pas tombé et les pompiers avaient aussi recommandé que la façade ouest, fragilisée, soit également déposée.

En décembre dernier, rebelote. Ce qui restait de la façade ouest s’est effondré après avoir été percuté par un autre camion.

La façade ouest déjà démolie en 1974

Mais en préparant son dossier, l’architecte a retrouvé la trace d’un accident plus ancien que beaucoup avaient oublié. "Dans le dépouillement des archives, on a été surpris de voir des représentations d’un bâtiment d’ores-et-déjà ruiné en 1974 par un premier camion et qui avait été reconstruit (NDLR : c’est la façade ouest qui avait alors été touchée). Cet accident a permis de justifier qu’on ne se lance pas aujourd’hui dans une reconstruction strictement à l’identique. Finalement, on va reconstruire une reconstruction".