Rebecq: union stratégique et lutte serrée pour le scrutin 2018

L'Union fait la force à Rebecq. C'est ce qu'ont dû se dire les mouvements Action Communale et Re Nouveau, à l'approche des élections communales du 14 octobre 2018. Les deux forces politiques, emmenées respectivement par Dimitri Legasse (bourgmestre en titre-PS) et Marino Marchetti (étiqueté CDH), présentent une liste commune appelée très logiquement "Union".

Mais l'Union de Rebecq devra compter sur des adversaires sérieux. Comme la liste Objectifs Citoyens, une liste d'ouverture à dominante MR. La lutte pourrait être serrée le jour du scrutin. Rappelons qu'actuellement, le MR et l'Alliance Communale sont au pouvoir.

Rétroactes

Marino Marchetti (apparenté CDH), ancien dissident de la liste "Action communale" menée en 2012 par le bourgmestre socialiste Dimitri Legasse, décide en 2017 de changer de stratégie en vue des communales de cette année. "La dissidence n'a plus de raison d'être", nous avait expliqué Marino Marchetti.

"Pour 2018, j'ai décidé de renouer avec le bourgmestre. Pourquoi? Parce qu'en 2012, la création de ma dissidence ("Re-Nouveau") avait entraîné une alliance entre "Action Communale" et le MR". Un Mouvement réformateur qui n'avait pourtant obtenu que 4 sièges, contre 8 pour Re-Nouveau et 8 pour Action Communale. "Aujourd'hui, j'enterre mon différend avec le bourgmestre. Car nous voulons ensemble proposer un projet commun pour Rebecq. Un projet que je ne me vois pas partager avec le MR".

Stratégie 2018

"Le retour de Monsieur Marchetti à nos côtés correspond à mon souhait de constituer une toute nouvelle liste pour 2018", soulignait le député-bourgmestre en titre, Dimitri Legasse. Action Communale et Re Nouveau s'unissent donc sous la bannière "Union". Tête de liste: Dimitri Legasse. Qui ne sera plus député s'il est élu bourgmestre. Marino Marchetti sera troisième, la deuxième place étant occupée par Patricia Venturelli, actuelle bourgmestre faisant fonction. Arnaud Demol ferme la marche unioniste. Parmi les priorités de cette liste d'ouverture: la lutte contre les pollueurs, la réduction de la pression fiscale, et la création d’une maison médicale.

Objectif Citoyens

De son côté, le MR de Sophie Keymolen (actuelle Présidente du CPAS) tirera une liste baptisée "Objectif Citoyens", une liste d'ouverture qui comprend environ 2/3 de candidats novices en politique. Par ailleurs, six élus sortants figurent sur cette liste, dont le 1er échevin Axel Demol, l'échevin de l'urbanisme et de l'agriculture Hervé Meersschaut et l'échevin de la participation citoyenne et du commerce Philippe Hauters.

Parmi les priorités affichées: la démocratie participative permanente, le vivre ensemble, le partage des idées et la gestion responsable des finances locales. Le mouvement entend bien développer une série de projets, comme la rénovation de certaines voiries, le lancement de Sportissimmo ou la réaffectation de plusieurs bâtiments communaux.

Alternatives

Côté Ecolo, Christian Mahy sera tête de liste. Une liste qui comprendra aussi Marie Gorlé, Léon Jadin et Angélique Di Paola. Objectif: décrocher 3 sièges. Et parmi les priorités: faire de la commune une zone "non-nucléaire" et planter mille arbres.

Enfin, on épinglera la liste d'Ensemble Créons l'Avenir (ECA). Une liste qui n'a pas voulu rejoindre Défi, par souci d'indépendance. Particularité: aucune couleur politique. C'est du moins ce qu'affirment les candidats. Tête de liste: Sylviane Masy (ex Re Nouveau). Une liste qui se veut totalement citoyenne, aux couleurs "arc-en-ciel".