Réaménagement complet des piscines du Bois des Rêves à Ottignies, les travaux commenceront en 2020

Un gros chantier s’annonce au domaine provincial du Bois des Rêves à Ottignies. Les deux piscines extérieures, qui attirent chaque année des milliers de personnes, vont être démolies et seront remplacées par de nouveaux bassins. La saison 2019, qui vient de commencer, sera donc la dernière dans la configuration actuelle. Les travaux commenceront en 2020 et devraient s’achever l’année suivante.

Inaugurées en 1995, les piscines devaient être mises aux normes et il s’est avéré qu’une rénovation aurait été fort coûteuse. "Du point de vue énergétique par exemple, il valait mieux repenser complètement le site", explique Marco Bastin, député provincial en charge des travaux.

Faire du sport ou se délasser

Que va-t-on construire exactement? "Il y aura d’abord une piscine plus sportive avec des couloirs de nage, ce qui n’existait pas avant. Ensuite, ce qu’on appelle une pataugeoire qui est en fait une piscine de délassement pour les plus petits. Et enfin, autre nouveauté, un espace de jeux aquatiques pour permettre aux enfants de s’amuser à côté de la pataugeoire".

La piscine sportive sera de belle dimension (25 mètres sur 15), la pataugeoire sera sensiblement plus grande mais moins profonde. Au départ, il avait été question de munir les futures installations d'une toiture mobile, pour pouvoir les utiliser aussi quand les conditions météo sont moins favorables, mais cette idée a finalement été abandonnée.

Le soutien financier de la Région wallonne

Le projet, tel qu’il se présente aujourd'hui, est estimé à 4,2 millions d’euros. C’est une somme importante mais la province a reçu l’an dernier un gros coup de pouce de la Région wallonne: une promesse de subsides d’1,5 millions d’euros et un prêt sans intérêt pour le même montant.

Avec ces nouvelles piscines, le Bois des Rêves poursuit sa transformation. Et la province a d’autres idées pour faire vivre son domaine par tous les temps. Ainsi, dans quelques années, de nouveaux bâtiments pourraient être construits sur le site pour accueillir des groupes scolaires en classes vertes.