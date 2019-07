Ramillies : une digue de retenue pour soulager les riverains de la rue du Fodia

C’est sans doute la fin de l’angoisse pour les habitants de la rue du Fodia à Ramillies. Le quartier se trouve dans une cuvette et est régulièrement inondé en cas d’orages. Mais le Conseil communal vient de voter la construction d’une digue de retenue et d’une " zone d’immersion temporaire " avec une capacité de 4500 m3. Les riverains accueillent cette mesure avec soulagement après de nombreuses années d’attente.

50 centimètres d’eau

Les inondations, Robert Levêque ne les connaît que trop bien. L’eau est déjà entrée dans sa maison à 10 reprises. "La première, c’était en 1985 et la dernière en 2017. Il y avait 50 centimètres d’eau. Elle est entrée dans le salon, la salle à manger et le hall d’entrée. "

Comme lui, les riverains de la rue du Fodia tremblent dès que la météo annonce des orages. En cause, la petite Gette qui sort régulièrement de son lit en cas de fortes pluies " On est dans une cuvette. La rivière est là mais on ne la voit pas. Cela monte là et quand l’eau monte, tout le charroi qui se trouve en amont vient et se bloque ici à l’entrée ", indique Robert Levêque de la main.

Feu-vert du Conseil Communal

Alors pour que ces inondations ne soient bientôt plus qu’un mauvais souvenir, le Conseil Communal vient de donner son feu-vert pour la réalisation d’une zone d’immersion temporaire. " Il s’agit d’une digue en " U " avec une zone d’empierrement au niveau où la pression d’eau sera la plus forte, Mireille Benoit est Échevine des Travaux publics. Et en cas de fortes pluies, l’eau sera maintenue derrière cette digue, ce qui va protéger complètement les riverains du Fodia. "

Une réalisation qui a un coût : 70 000 euros en tout avec un subside provincial de 20 000 euros. Les travaux devraient démarrer au plus tôt au mois d’octobre. En attendant, les riverains continueront à scruter le ciel avec inquiétude. " Les orages, c’est toujours source d’angoisse et de soucis pour nous, ajoute Robert Levêque. On se demande toujours si la rivière va déborder ou non. La dernière fois, c’était à la pelle avec des seau pour enlever l’eau. "

D’autres zones sensibles dans la commune vont elles aussi faire l’objet d’aménagements. Comme la zone du bois des cuves à Autre-Eglise notamment.