Ramillies : 24 animaux ont été secourus par l’Asbl Sans Collier

Ce mercredi, les équipes de Sans Collier ont secouru dix-neuf chats, trois chiens et deux lapins abandonnés à Ramillies, suite à une plainte. Les animaux étaient détenus dans des conditions problématiques, certains vivant dans une remise insalubre. Les plus touchés sont les chats, l’absence de soins ayant conduit la majorité d’entre eux à l’état de maigreur, et à être infectés par plusieurs pathologies.

Les propriétaires ont abandonné les animaux volontairement. Ceux-ci ont été pris en charge par Sans Collier, et se trouvent désormais au refuge. Des soins vont leur être dispensés pendant plusieurs semaines, puis ils seront proposés à l’adoption.

L’ASBL a déclaré qu’elle ne comptait pas entamer de poursuite pour ce cas à ce stade.