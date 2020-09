Qui surveille les enfants pendant les cours de natation? Les écoles souvent tiraillées entre objectifs pédagogiques et contraintes budgétaires

Le procès de la noyade d’un petit garçon de quatre ans et demi lors d’un cours de natation organisé par son école en janvier 2019 amène à s’interroger plus généralement sur l’organisation de ces cours et sur la prise en charge et la surveillance des enfants lorsqu’ils sont dans l’eau.

A ce sujet, la circulaire organisant l’enseignement maternel et primaire dit ceci : "Le pouvoir organisateur de l’école ne peut pas, en particulier pour des activités en piscine, confier un nombre déraisonnable d’élèves à un seul maître spécial d’éducation physique. En cas d’accident, leur responsabilité pourrait être engagée s’ils ont manqué à cette obligation d’organisation".

Plus loin, on apprend aussi que les personnes responsables de la sécurité des baigneurs doivent être en possession d’un brevet supérieur de sauvetage aquatique (si la profondeur est supérieure à 1,4m en Wallonie et 1,5m en Région de Bruxelles-Capitale) ou du brevet de base de sauvetage (si la profondeur est inférieure à 1,4m en Wallonie et 1,5m en Région de Bruxelles-Capitale).

Et ce n’est pas tout: "Les baigneurs doivent être sous la surveillance directe et constante d’au moins une personne responsable de leur sécurité. Ceci implique que si le professeur d’éducation physique dispose des qualifications requises (…), il ne peut simultanément dispenser le cours et avoir la capacité de surveiller le groupe d’élèves. Dans tous les cas, la présence de l’enseignant dispensant le cours doit donc être complétée par une seconde personne disposant des qualifications exigées ci-dessus."

La taille du groupe doit donc être raisonnable et le professeur de gymnastique, lorsqu’il dispense le cours de natation dans l’eau, doit toujours être aidé par une autre personne brevetée qui assure la surveillance du groupe.

Manque de moyens

Dans l’affaire de la noyade que le tribunal correctionnel de Nivelles a examinée cette semaine, les choses paraissent claires: l’institutrice qui devait surveiller le groupe au bord de la piscine n’était pas titulaire du fameux brevet. Ce qui vaut à la directrice de l’école d’être également poursuivie. Selon le parquet, elle aurait dû s’assurer que son institutrice était correctement formée.

Mais ce cas est apparemment loin d’être isolé. Par méconnaissance du texte ou par manque de moyens, certaines écoles ne respectent pas la circulaire.

"Tout le monde aimerait bien respecter les règles, mais il est quasiment impossible de les respecter sans faire appel à du personnel extérieur qu’il faut évidemment payer, explique Ghislain Maron, président de l’AIDE, l’Association Inter-Réseaux des Directions d’Ecole. Il n’y a pas énormément d’écoles qui peuvent se permettre de prendre du personnel breveté en plus."

La circulaire serait-elle dès lors trop contraignante? "La circulaire a pour but de protéger le pouvoir de la Communauté française d’un potentiel accident ou d’une difficulté quelconque en piscine. Je rappelle aussi que dans les socles de compétences toujours appliqués, il est bien indiqué qu’au départ, les enfants doivent pouvoir flotter et se propulser, puis nager, et nager 25 mètres dans un style correct. Donc si on décide de ne pas donner le cours de natation par prudence et par respect strict de la circulaire, on est en défaut par rapport aux socles de compétence et aux programmes qui nous sont imposés par la Fédération Wallonie-Bruxelles".

Renoncer aux cours de natation?

Beaucoup d’écoles se retrouvent donc face à un nœud. Mais que faire? Renoncer au cours de natation est-il envisageable? Certaines le font déjà, contraintes et forcées, quand elles ne trouvent pas suffisamment de créneaux horaires ou lorsqu’il n’y a pas de bassin à proximité. Pour les autres, la décision est plus difficile. Si elles suppriment les cours de natation, elles négligent les compétences à acquérir, ce qui est surtout dommageable pour les enfants qui n’ont pas la chance d’aller à la piscine en dehors de l’école.

Il arrive ainsi que des enseignants ou des accompagnateurs assurent la surveillance alors que ce n’est pas leur métier et qu’ils n’ont pas les qualifications requises. Cela ne veut pas dire qu’ils ne réagiraient pas de façon appropriée en cas de problème, mais leur responsabilité pourrait être engagée.

De la même manière, la présence de surveillants brevetés n’est sans doute pas non plus le gage d’une sécurité totale. Comme on le lit aussi dans la circulaire, "personne n’est à l’abri absolu de tout accident dans la pratique d’un sport".