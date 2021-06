Projet d'extension de la carrière Sagrex à Quenast: l'emploi garanti pour 100 ans mais quels impacts sur l’environnement?

Septante hectares, cela représente cent ans d’exploitation au rythme actuel. L’activité et l’emploi (soixante emplois directs et 180 indirects) seraient ainsi pérennisés.

Bien sûr, étendre la carrière aura un certain nombre d’incidences, qu’il faut donc mesurer pour les réduire ou les supprimer si c’est possible. Un bureau d’étude spécialisé est chargé de les identifier et d'établir des recommandations que Sagrex devra intégrer dans son projet.

Parmi les points qui seront examinés attentivement, il y a la mobilité. En effet, pour étendre la zone d’extraction, il faudra notamment supprimer la drève Léon Jacques pour laquelle Sagrex a déjà réfléchi à plusieurs tracés alternatifs. Le bureau d’étude devra évaluer l’impact de la suppression de cette route sur le trafic et formuler une proposition de solution, après avoir examiné toutes les pistes déjà envisagées et celles auxquelles on n'a peut-être pas encore pensé jusqu'à présent.