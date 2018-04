Problèmes de distribution d'eau à Orp Jauche

La petite commune de l'Est du Brabant wallon doit faire face à de grosses difficultés en approvisionnement d'eau. De nombreux habitants se plaignent depuis quelques temps déjà : cela va des coupures d'eau pures et simples à une eau qui coule avec un faible débit ou est carrément de mauvaise qualité.

L'explication est double: d'une part le diamètre des conduites est trop petit et d'autre part, il y a un réel problème de débit et de pression. L'âge du réseau des conduites est lui aussi mis en cause, il a été conçu à une époque où cette partie du Brabant wallon était bien moins peuplée qu'à présent. Or, qui dit augmentation de population dit aussi augmentation de maisons, toutes équipées comme il se doit de robinetteries. Mais les canalisations elles, n'ont pas été augmentées.

Parmi les solutions envisagées, la SWDE s'est fixé un calendrier de travaux qui se chiffre à 26 millions d'euros et permettra ainsi de poser 51 kilomètres de conduites neuves. De vastes chantiers qui comprennent aussi la construction de 2 nouveaux châteaux d'eaux, l'un à Orp-Jauche et l'autre à Gembloux. La SWDE envisage aussi de remettre à niveau 15 captages et la construction d' une nouvelle station de traitement de l'eau sur Beauvechain. 40.000 raccordements seront ainsi sécurisés.

Mais pour tout cela il faudra encore un peu de patience : les travaux devraient durer trois ans et ne commenceront pas avant 2020.